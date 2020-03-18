ترامب يؤكد دقة معلوماته عن كورونا ويكذّب الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الثلاثاء، إن الصين قدمت معلومات خاطئة بشأن مصدر فيروس كورونا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، أن "بكين قالت إن الجيش الأمريكي هو من نشر الفيروس في الصين وهذا غير صحيح، أنا قلت إن مصدر الفيروس هو الصين وهذه معلومة دقيقة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، نشر تغريدة باللغة الإنجليزية على حسابه في موقع "تويتر" في وقت سابق قال فيها إن "الجيش الأمريكي ربما جلب الوباء إلى ووهان.. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بالتفسير".

لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعرب عن اعتراض واشنطن الشديد على اتهامات الصين للولايات المتحدة بسبب كورونا المستجد، مشددا على أن "هذا ليس الوقت المناسب لنشر المعلومات المضللة والشائعات الغريبة".

وفي وقت لاحق، نشر ترامب تغريدة وصف فيها وباء كورونا بـ"الفيروس الصيني"، ما أثار غضب بكين التي أعربت عن بالغ غضبها من تصريح الرئيس الأمريكي، معتبرة أن "هذا التعليق يشوه صورة الصين".