ترامب يدعو الأمريكيين الى العمل من منازلهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة حققت تقدما في مواجهة فيروس كورونا المستجد، داعياً الامريكيين الى العمل من منازلهم.

وأفاد ترامب بتوسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة كورونا، موضحاً أنه يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر لمواجهة الفيروس القاتل.

وصرح بأن الاقتصاد الأمريكي سيتعافى بسرعة من تداعيات فيروس كورونا، مبينا في السياق أنه سيتم توفير دعم اقتصادي ومالي للشركات الصغيرة.

ودعا الرئيس ترامب الأمريكيين بالعمل من منازلهم، كما طلب من المواطنين للابتعاد عن الهلع والهستيريا وعدم شراء ما لا حاجة لهم به.

وأشار إلى أنه سيتم تقييم الأوضاع بعد مضي 15 يوما، مشددا على ضرورة مواجهة العدو غير المرئي وهزمه، حسب تعبيره.