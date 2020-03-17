إيران تعلن تركيب عقار للعلاج من أعراض كورونا

أعلنت إيران اليوم الثلاثاء، عن التوصل إلى تركيب دواء لعلاج التهابات الرئة لدى المصابين بفيروس كورونا بعد تعافيهم من الفيروس.

وقال رئيس اللجنة العلمية في الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا مصطفى قانعي في مؤتمر صحفي، إن بلاده تمكنت من تركيب دواء يعالج التهابات الرئة لدى المصابين بفيروس كورونا بعد تعافيهم من الإصابة، وهو يقلل من فترة بقائهم في المستشفى حتى مدة 4 أيام.

وقال قانعي إن الدواء ليس علاجا من فيرس كورونا، وإنما علاج للأعراض الرئوية الناجمة عنه.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في آخر تحديث لسجل ضحايا فيروس كورونا في البلاد، رصد 135 وفاة و1178 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في إيران إلى 988 والإصابات إلى 16169 حتى الآن.