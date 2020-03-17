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لاريجاني: التطورات في سياق كورونا باتت نحو الافضل بمدينة قم


قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني أن أوضاع مدينة قم باتت أفضل من حيث السيطرة على تفشي وباء كورونا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني تحدث ضمن إتصالات هاتفية منفصلة مع كل من محافظي مازندران شمال ايران وخراسان الرضوية شرق ايران وآذربيجان الشرقية شمال غرب ايران وخوزستان جنوب غرب ايران، حيث إطلع على أخر التطورات المستجدات حول تفشي وباء كورونا في هذه المحافظات، وأوعز بإتخاذ الاجراءات اللازمة في مواجة تفشي الوباء ومنع السفر.

ومن ثم عقد رئيس السلطة التشريعية إجتماع عبر فيديو كونفرانس مع جمعية الخيرين في محافظة قم، حيث أعرب عن تقديره للنشاطات التي قام بها الخيرين والمتطوعين في هذه المدينة والتي أثرت بشكل كبير في مكافحة كورونا، قائلا: أن أوضاع مدينة قم باتت أفضل من حيث السيطرة على تفشي وباء كورونا، لكن لازالت هناك ضرورة للإلتزام بالتوصيات والتعليمات من أجل مواجهة كورونا.

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