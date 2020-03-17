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جو بايدن يفوز بانتخابات الديمقراطيين التمهيدية في ولاية واشنطن


فاز النائب السابق للرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في عاصمة الولايات المتحدة، واشنطن، متفوقا على المرشح الآخر بيرني ساندرز.

ونقلت وكالة "سي إن إن" الأمريكية  فوز جو بايدن في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية في ولاية واشنطن، ما منحه انتصارات في خمس ولايات من أصل 6 صوتت في 10 مارس/ آذار.

وكانت استطلاعات للرأي قد أظهرت فوز بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في لاويتي ميسيسيبي وميزوري.

وقالت قناة "فوكس نيوز"، في وقت سابق، إن استطلاعات الرأي تظهر تفوق جو بايدن على المرشح بيرني ساندرز في ولايتي ميزوري وميسيسيبي في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

ووصلت الانتخابات الداخلية في الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب لمنافسة الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب، إلى مرحلة حرجة ولحظة حاسمة.

وتوجه الناخبون الديمقراطيون صباح يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) من مراكز الاقتراع في ست ولايات أمريكية في الانتخابات التمهيدية للاختيار بين جو بايدن وبيرني ساندر، اللذان يتنافسان في الحزب للفوز بمرشح الحزب.

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