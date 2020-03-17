المستشارة الإعلامية لترامب تعمل من منزلها بعد مخالطتها مسؤولا برازيليا مصابا بكورونا

أعلنت المستشارة الإعلامية للرئيس الأميريكي دونالد ترامب ستيفاني جريشام إنها تعمل من منزلها بعد مخالطتها مسؤولا برازيليا ثبتت إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقالت جريشام إنها ستمكث في منزلها أياما عدة بدافع الحذر بعد مخالطتها المستشار الإعلامي للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي تبين في وقت لاحق أنه مصاب بالفيروس.

وكان بولسونارو وأعضاء الوفد المرافق له قد تناولوا العشاء مع ترامب وفريقه في منتجع الرئيس الأميريكي في ولاية فلوريدا يوم السابع من آذار الحالي.

وظهر ترامب في صورة وهو يقف إلى جوار المستشار الإعلامي البرازيلي، وأثبتت الفحوص خلو ترامب من المرض.