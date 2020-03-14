مصر تعلق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين

علقت السلطات في مصر اليوم السبت الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الأحد 15 مارس، وذلك في إطار خطة شاملة للتعامل مع تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأفاد موقع "روسيا اليوم"، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.

كما وجه السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم الجمعة، خروج متعاف جديد من فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وشفائه، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21.