بعد الوزير البرازيلي.. طبيب البيت الأبيض: شخص ثانٍ مصاب بالكورونا كان قريباً من ترامب

قال طبيب البيت الأبيض شون كونلي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قريباً خلال عطلة نهاية الأسبوع من شخص ثان ثبتت إصابته لاحقا بفيروس كورونا، لكنه بين أن وضع ترامب لا يتطلب اختباراً للفايروس أو حجر صحي.

ووفقاً لـ"رويترز"، تناول ترامب، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، العشاء مع مجموعة ضمت وزير الاتصالات البرازيلي، فابيو واجنجارتن، الذي يقول المسؤولون البرازيليون إنه مصاب ب‍فيروس كورونا.

وأضاف طبيب البيت الأبيض، إن شخصا آخر، ضمن مجموعة العشاء، واقترب من الرئيس لفترة وجيزة، بدأ يظهر عليه أعراض المرض بعد ذلك بثلاثة أيام، وتم تأكيد إصابته بعد ذلك بالفايروس.

وقال كونلي في بيان في وقت متأخر يوم الجمعة إن اللقاء يعد "منخفض المخاطر" وليس هناك حاجة لوضع الرئيس تحت "حجر صحي"، متابعاً أن "لقاء الرئيس للفرد الأول كان محدودا للغاية (مصافحة) وعلى الرغم من أنه قضى مزيدا من الوقت على مقربة من الحالة الثانية، فقد كانت جميع التفاعلات قبل ظهور أي أعراض".