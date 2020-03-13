الصحة العالمية: أوروبا أصبحت بؤرة لوباء كورونا

أكد المدير العامة لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أن أكثر من 5 آلاف شخص توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وأن أوروبا أصبحت "بؤرة" للوباء.

وقال غيبريسوس في المؤتمر اليومي للمنظمة: "إن تجارب الصين وكوريا الجنوبية أثبتت أن العزل الصحي يمكن أن ينقذ أرواح الكثير من الناس"، مشدد على أن "على المؤسسات الصحية في العالم أن تكون مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى".

وأضاف: "يجب أن تكون التدابير المتخذة من إلغاء المناسبات العامة والتجمعات الكبيرة وحجر المرضى وعزل المخالطين وغيرها، مفيدة من ناحية التقليل من خطر الوباء".

وتابع: "يجب أن تكون هذه التدابير مبنية على الظروف المحلية لكل بلد، وأن لم نستطيع إيقاف الانتشار فعلى الأقل أن نقلل من حدته.. فهو فيروس جديد ووضع جديد، جميعنا نتعلم ونبحث عن وسائل أخرى للوقاية من العدوى".

وجدد غيبريسوس التأكيد على الإجراءات الوقائية التي أعلنتها المنظمة في السابق للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، والمتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمهما بمادة تحوي على معقم كحولي، تغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس، البقاء في المنزل في حالة الشعور بالمرض، تجنب السفر بدون ضرورة وكذلك التجمعات البشرية الكبيرة.

وختم قائلا: "الصحة العالمية والأمم المتحدة والصندوق السويسري أنشأنا صندوقا لمكافحة كورونا، فحتى الآن كنا نعتمد على الحكومات بالدرجة الأولى، فاليوم مثلا ساهمت اليابان بـ155 مليون دولار لدعم برامج المنظمة في مكافحة الفيروس".