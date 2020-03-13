روسيا تعلق على احتمال العودة لصفقة "أوبك+"

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن مسألة العودة لصفقة "أوبك+" لم تبحث خلال اجتماعه مع كبريات شركات النفط الروسية، وأضاف أن موسكو لا ترى ما يسوّغ مناقشة العودة لهذه الصفقة.

وقال نوفاك للصحفيين: "في المرحلة الراهنة لم نناقش العودة لاتفاق "أوبك+"، فلا نرى مسوغا لمثل هذا الاقتراح، ترون كيف يتصرف المشاركون من "أوبك" في الصفقة، ولذلك فعلى الأرجح ألا يتم أي تحرك".

وكان وزير الطاقة الروسي قد عقد الخميس اجتماعا مع رؤساء كبريات شركات النفط الروسية، حيث تم بحث الأوضاع في سوق النفط العالمية وخطط إنتاج الشركات.

وفشلت الرياض وموسكو الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق للحفاظ على خفض الإنتاج بعد مارس 2020، حيث رفضت روسيا مقترحا بخفض إضافي بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، فيما رفضت الرياض تمديد الاتفاق الحالي بالشروط الراهنة.

وعقب ذلك توالت الأنباء عن عزم المملكة زيادة إنتاجها النفطي وتقديم حسوم كبيرة على الأسعار للمشترين في آسيا وأوروبا، واعتبر الخبراء أن ذلك يعد إعلانا "لحرب أسعار النفط" على روسيا.