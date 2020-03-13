ايران توجه بإخلاء الشوارع والأسواق والمراكز التجارية خلال 24 ساعة

أكد قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، إن بلاده قررت إخلاء الشوارع والأسواق والمراكز التجارية في المدن خلال الـ 24 ساعة المقبلة وذلك لقطع سلسلة انتقال فيروس كورونا بين الناس.

وقال اللواء محمد باقري في تصريح للتلفزيون الرسمي اليوم، "سوف يتم إخلاء الشوارع والأسواق والمراكز التجارية في المدن خلال الـ 24 ساعة المقبلة وذلك لقطع سلسلة انتقال الفيروس بين الناس".

وأضاف باقري "طبق قرارات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في البلاد، سيتم مراقبة الشعب الإيراني بكامله عبر الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي ومراجعة المشكوك بإصابتهم ب‍فيروس كورونا إلى المستشفيات خلال الأيام العشرة المقبلة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أعلن اليوم الجمعة، أن إيران تمتلك أفضل وأكثر الكوادر الطبية في العالم فاعلية وشجاعة، ولا حاجة لها للأطباء الأمريكيين.

وقال موسوي في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: "إننا نمتلك أفضل وأكثر الكوادر الطبية في العالم فاعلية وشجاعة ولا حاجة لنا للأطباء الأمريكيين".

وقال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحية والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور"، أمس الخميس، أن عدد المصابين ب‍فيروس كورونا المستجد في إيران بلغ 10 آلاف و75 شخصا، والوفيات الناجمة عن ذلك بلغت 429 حالة، بينما تعافى من إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد لحد الآن 3 آلاف و276 مصابا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار/ مارس الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها 134700 في 120 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69642.