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8 حالات فقط .. تراجع كبير بانتشار كورونا في الصين


أعلنت السلطات الصينية، فجر اليوم الجمعة، عن تسجيل 8 حالات جديدة "فقط" للإصابة بفيروس كورونا من نوع "COVID-19"، فيما تم رصد 1318 حالة شفاء و7 وفيات جراء هذه السلالة.

وقالت اللجنة الحكومية لشؤون الصحة الصينية، في بيان، إن المعطيات التي تم جمعها من 31 مقاطعة في البلاد، تفيد بوصول عدد الإصابات المؤكدة ب‍فيروس كورونا المستجد إلى 80813 حالة.

وأشارت اللجنة إلى أن 13526 يعتبرون مرضى حاليا، منهم 4020 مصابا في حالة بالغة، فيما تم شفاء 64111 شخصا، ووفاة 3176.

وتشير المعطيات الرسمية الواردة خلال الأسابيع الماضية، إلى تراجع كبير في وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في أراضي الصين، وانخفاض ملموس في عدد الوفيات جراء هذه السلالة في البلاد، بينما تواجه دول عدة في العالم، بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإيران، تفشيا متسارعا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير 2020، أن الخطر الناجم عن انتشار النوع الجديد ل‍فيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

 

ونظرا لتسارع وتيرة انتشار الفيروس في العالم، صنفت المنظمة هذا التفشي، يوم 11 مارس، وباء عالميا، وحتى هذه اللحظة سجلت في العالم 134717 إصابة، بينها 4979 وفاة و70381 حالة شفاء.

 

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