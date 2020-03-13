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سيناتور امريكي يضع نفسه في الحجر الصحي


وضع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام ، نفسه في الحجر الصحي، "من باب اتخاذ الحيطة والحذر من فيروس كورونا"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وأشار البيان إلى أن "غراهام كان في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، نهاية الأسبوع الماضي، ولا يتذكر أنه تواصل بشكل مباشر مع رئيس البرازيل، الذي ينتظر نتائج اختبار كورونا، أو المتحدث باسمه الذي ثبت إصابته بالفيروس".

وتابع البيان: "على أي حال ومن باب أخذ الحيطة وبناء على توصية طبيبه، قرر غراهام الحجر على نفسه وانتظار نتائج تحليل فيروس كورونا"، مضيفا أن "هذا إجراء احترازي، وسيواصل (غراهام) عمله من المنزل".

يأتي ذلك بعد إعلان مكتب الاتصالات التابع للرئاسة البرازيلية، الخميس، أن وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن، الذي التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصاب ب‍فيروس كورونا.

ورافق واجنجارتن، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، في رحلة للولايات المتحدة، في نهاية الأسبوع الماضي، ونشر صورة على موقع إنستغرام، يظهر فيها واقفا إلى يسار الرئيس الأمريكي.

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