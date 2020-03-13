تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن تأكيد إصابة دبلوماسية من البعثة الفلبينية لدى المنظمة الدولية بفيروس كورونا لتصبح أول حالة معروفة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ونقلت وكالة "رويترز تصريحات كيرا أزوسينا القائمة بأعمال سفير الفلبين لدى الأمم المتحدة، التي قالت:"بعثة الفلبين في عزل اعتبارا من اليوم، وصدرت تعليمات إلى جميع الأفراد بالتزام الحجر الصحي الذاتي وطلب الرعاية الطبية إذا ظهرت عليهم أعراض. نحن نفترض أننا جميعا أُصبنا بالعدوى".

ووفقا لدليل الأمم المتحدة الإلكتروني للموظفين الدبلوماسيين، يوجد نحو 12 دبلوماسيا في بعثة الفلبين.

ومثّلت الدبلوماسية المصابة الفلبين في لجنة الشؤون القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.