النرويج.. الحجر الصحي يسري على الملك والملكة!

أعلن التلفزيون النرويجي أن ملك البلاد هارالد الخامس والملكة سونيا، وضعا بعد عودتهما مؤخرا من الأردن، في الحجر الصحي، على الرغم من عدم إصابتهما بعدوى فيروس كورونا الجديد.

وكانت الحكومة النرويجية أعلنت عن إجراءات طوارئ أمس الخميس لمواجهة خطر فيروس كورونا، وطالبت جميع المسافرين العائدين إلى البلاد اعتبارا من تاريخ 27 فبراير بعزل أنفسهم في منازلهم، بغض النظر عن وجود أعراض لديهم بالمرض من عدمها.

ولا يستثني هذا الإجراء النرويجي إلا المسافرين القادمين من الدول الاسكندنافية.