وزير برازيلي مصاب بـ\"كورونا\" يلتقي ترامب

أعلن مكتب الرئيس البرازيلي جاير بولسورنارو، الخميس، إن وزير الاتصالات الذي اجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مصاب بفيروس كورونا.

ووضعت السلطات البرازيلية الرئيس جايير بولسونارو تحت الملاحظة الطبية؛ وذلك خشية إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد التأكد من إصابة وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن.

وأعلن مكتب الرئيس البرازيلي، أن وزير الاتصالات اجتمع، السبت الماضي، برفقة بولسونارو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

كما أكد مكتب الاتصالات التابع للرئاسة البرازيلية أن واجنجارتن مصاب بفيروس كورونا المستجد بعد أن أكد تحليل ثانٍ إصابته.

وأفادت صحيفة "أو إستادو دي ساو باولو" البرازيلية بأن الرئيس بولسونارو قد عاد إلى البلاد هذا الأسبوع، بعد زيارة للولايات المتحدة التقى خلالها ترامب.

وقال وزير الصحة البرازيلي لوكالة "رويترز" إن بولسونارو سيوضع تحت الملاحظة إذا تأكدت إصابة وزير الاتصالات البرازيلي بالفيروس.

وكانت ​وزارة الصحة​ البرازيلية أعلنت تسجيل 30 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في البلاد، فيما يخضع نحو ألف شخص للفحوصات الطبية.

جدير بالذكر أن الفيروس الغامض ظهر بالصين أول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، لكن بكين كشفت عنه رسمياً منتصف يناير الماضي.

وينتشر الفيروس اليوم في أكثر من نصف دول العالم، لكن أكثر وفياته وحالات الإصابة موجودة في الصين وإيران وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا.

وزاد الانتشار بدول الخليج والدول العربية مع توسع انتشاره في إيران، بسبب وقوعها على الضفة المقابلة للخليج العربي ووجود حركة تنقل واسعة معها؛ إذ قارب عدد المصابين 300 شخص.