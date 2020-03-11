الصفحة الدولية

بشبهة "تضخم" حساباتهم.. الكويت تعتزم إحالة "فاشينستات" ومشاهير بـ"السوشيال ميديا" للنيابة


كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية، الأربعاء، عن عزم وحدة التحريات المالية إحالة 18 شخصاً أغلبهم من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي يشتبه بـ"تضخم" حساباتهم البنكية، إلى نيابة الأموال العامة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن "وحدة التحريات المالية ستحيل قريباً إلى نيابة الأموال العامة 18 من المشتبه في تضخم حساباتهم البنكية، أغلبهم من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، وبعض الفاشينستات، وإن الوحدة جادة في محاربة الأموال المشبوهة، وتعمل على تتبُّعها، والتأكد من مصادرها، إعمالاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضافت المصادر، بحسب الصحيفة، أن "نيابة الأموال العامة ما زالت تحقق في البلاغين المحالين إليها من الوحدة ضد حسابات شاب وفتاة من مشاهير السوشيال ميديا، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تتبع الحسابات المالية"، موضحةً أن "المبالغ المالية المتضخمة في الحسابات محل التحقيق تتجاوز 12 مليون دينار".

وأوضحت، أن "التحقيقات ما زالت في بدايتها، وأن النيابة ستعمل على استدعاء المشتبه فيهما والتحقيق معهما على ضوء الأدلة"، مبينةً أن "التأكد من سلامة الأموال ومصادرها إحدى المسؤوليات التي أناطها القانون بالجهات الرقابية، وعدم التصدي لها يعرض البلاد لملاحظات وانتقادات دولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتتبعها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بشبهة "تضخم" حساباتهم.. الكويت تعتزم إحالة "فاشينستات" ومشاهير بـ"السوشيال ميديا" للنيابة
بعد رفض تأجيل محاكمته... ما مصير نتنياهو السياسي وماذا عن الحكومة القادمة؟
"أرامكو" تصف ظهور أحد العاملين بها مرتديا ما يشبه علبة التعقيم بأنه قلة احترام
السعودية: خضوع 2500 شخص لإجراءات العزل المنزلي لاحتمال إصابتهم بفيروس كورونا
ميركل تتوقع اصابة 60 - 70 في المئة من سكان ألمانيا بكورونا
تركيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا
الكويت تمنح الموظفين عطلة اسبوعين بسب كورونا
الصحة العالمية تصدر تعليمات حول حماية الأطفال ودعم عمليات المدارس الآمنة بشأن كورونا
ديلي تلغراف: لا يمكن لحكومات اوروبا التصدي لفيروس كورونا كما فعلت الصين
إصابة نائب الرئيس الإيراني ومسؤولين آخرين بفيروس كورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك