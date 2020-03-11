الكويت تمنح الموظفين عطلة اسبوعين بسب كورونا

أعلنت الحكومة الكويتية عن منح إجازة رسمية لمدة أسبوعين تبدأ من الغد الموافق الخميس، وتنتهي في 26 من نفس الشهر.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المرزم، اليوم الأربعاء، إنه سيتم استئناف الدوام الرسمي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 مارس، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ونوه المزرم بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية بإصدار قرار بالقواعد والإجراءات اللازمة لانتظام الجهات التي تكون أعمالها ضرورية لسير وانتظام المرافق العامة التابعة لكل منهم.

من جانبه أكد المدیر العام لبلدیة الكویت أحمد المنفوحي، أنه لن يتم السماح بتجاوز القانون وذلك لحمایة الجمیع، مشددا على أن صحة وسلامة المواطنین والمقیمین في البلاد "خط أحمر".

وأوضح أن "البلدیة لن تتردد في اتخاذ ما تملك من اجراءات لتنفیذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة بشأن الإجراءات الوقائیة لمنع انتشار فیروس كورونا المستجد".

وأضاف أن "الأجھزة الرقابیة باشرت عملھا بغلق المقاھي المخالفة لقرار وزارة الصحة وعددھا 33 مقھى، إضافة إلى إغلاق 41 صالة أفراح مؤقتة، لافتا إلى أنه لا مجاملة على حساب صحة وسلامة المواطنین والمقیمین".

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكويت 62 حالة.