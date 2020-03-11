ديلي تلغراف: لا يمكن لحكومات اوروبا التصدي لفيروس كورونا كما فعلت الصين

نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، اليوم الاربعاء، تقريرا حول تفشي فيروس كورونا بعنوان "معضلة الغرب بشأن فيروس كورونا".

وقالت الصحيفة إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لووهان تبعث رسالة واضحة أن السلطات الصينية تسيطر على فيروس كورنا، فإقليم هوبي هو مركز تفشي فيروس كورنا.

وأوضحت الصحيفة أن ما يحدث في إيطاليا لا يمنح نفس الدرجة من الثقة التي يمنحها تناقص عدد حالات الإصابة يوما عن يوم في الصين.

واشارت الى أن قرار إيطاليا إغلاق البلد باسره أصاب أوروربا بالصدمة، وجعلنا نتساءل هل هذا ما سيحدث عما قريب في سائر ارجاء أوروربا؟

واعتبرت الصحيفة إنه على خلاف الصين، لا يمكن للحكومات الغربية فرض كل هذا القدر من القيود التي تم فرضها في الصين للتصدي للفيروس دون الحصول على موافقة ودعم شعبيين.

وتقول الصحيفة إنه ما زالت الحكومة في بريطانيا ملتزمة بسياسة احتواء الفيروس، ولكن إذا تفاقم الأمر، سيواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون السؤال الصعب عن أسباب عدم اتخاذه إجراء للحيلولة دون تفشي المرض في وقت أبكر من ذلك.