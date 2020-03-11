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إيران تعلن عن إنتاج دواء لعلاج المصابين بفيروس "كورونا"


أفاد متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، بأن دواء محليا لعلاج المصابين بفيروس كورونا أعطى نتائج نسبية بعد 24 ساعة من حقنه، لافتا إلى أنه من المبكر الحكم عليه وتقييمه بالكامل.

وأضاف أنه يمكن إنتاج هذا الدواء في غضون 3 أسابيع.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده تحاول السيطرة على انتشار فيروس كورونا، كما دعا المواطنين لتجنب التنقل داخل البلاد

وقال خلال اجتماع الحكومة إن السلطات الإيرانية تعمل على مكافحة فيروس كورونا وعدم تأزيم حياة المواطنين وتأمين كل احتياجاتهم.

وأشار روحاني إلى أن الفريق الاقتصادي في الحكومة "يسهم في مكافحة فيروس كورونا من خلال تأمين العملات الأجنبية والسلع الأساسية للمواطنين".

وحاول الرئيس الإيراني طمأنة مواطنيه مؤكدا أن "الخوف من كورونا أكثر خطرا من الفيروس ذاته، وإيران ستتجاوز هذه المرحلة وستعود الحياة إلى طبيعتها".

 

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