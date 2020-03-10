الرئيس الأفغاني يوقع مرسوما يقضي بالإفراج عن سجناء طالبان

صرح المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي، بأن الرئيس الأفغاني وقع مرسوما يقضي بالإفراج عن أسرى "طالبان".

ونقلت قناة "تولو نيوز" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن صديقي قوله بأن الرئيس الأفغاني أشرف غني، وقع مرسوما يقضي بالإفراج عن المعتقلين من حركة طالبان المتطرفة.

وتعهد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أمس بإصدار قرار يخص إطلاق سراح سجناء حركة "طالبان" لدى الحكومة اليوم، الثلاثاء، ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحركة والولايات المتحدة مؤخرا.

يذكر أنه سبق ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان، أواخر الشهر الماضي، بالعاصمة القطرية، اتفاقية سلام تهدف إلى إطلاق عملية السلام في أفغانستان ووضع حد لأطول حرب في التاريخ الأمريكي، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الناس وكلفت مليارات الدولارات.