ترامب يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ليس لديه أي أعراض لفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت وكالة "رويترز"، مساء اليوم، الثلاثاء، نقلا عن الرئيس الأمريكي أنه لم يجر فحص لفيروس كورونا، قائلا إنه لا تظهر عليه أعراض المرض، وقد فحصه طبيب البيت الابيض.

وقال ترامب للصحفيين في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع مجلس الشيوخ "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية.. بحالة جيدة للغاية".

وفي السياق نفسه، تواصل عضوان جمهوريان في الكونغرس مع ترامب، قبل إعلانهما، أمس الاثنين، دخول الحجر الصحي بعد التقائهما بشخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي"، فإن ترامب صافح النائب دوغ كولينز من جورجيا الأسبوع الماضي، وسافر مع مات غايتس من فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية الأولى، أمس الاثنين.

وأعلن كولينز وغايتس، أمس، أنهما عزلا نفسيهما ذاتيًا لأنهما تواصلا مباشرة مع شخص في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في ماريلاند أواخر فبراير/ شباط، والذي تم تشخيصه كمصاب بفيروس كورونا الجديد.

ووفقًا لـ"سي إن بي سي"، فإن عضوي الكونغرس لم تظهر عليهما أعراض الفيروس. قال غايتس في تغريدة له إنه أجرى اختبارات كورونا الجديد ويتوقع صدور النتائج قريبًا. لم يعلن كولينز إجراء اختبارات.

ونقلت "إن بي سي نيوز" عن أحد مساعدي كولينز، قوله إنه بالإضافة إلى عزل عضو الكونغرس لنفسه ذاتيًا، فإن اثنين من الموظفين العاملين في مكتبه يباشرون العمل من الحجر الصحي.

نشر غايتس صورة له وهو يرتدي قناع تنفس أثناء مراجعته بعض الأوراق قبل التصويت على حزمة التمويل الطارئة بقيمة 8.3 مليار دولار لمكافحة انتشار الفيروس، والتي بدا فيها متهكمًا على المخاوف بشأن المرض.