اردوغان: تركيا مستفيدة جداً من انخفاض أسعار النفط

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن انخفاض أسعار النفط "مفيداً جدا" لتركيا.

ونقلت "رويترز" عن اردوغان قوله، إن "انخفاض أسعار النفط مفيداً جداً لتركيا، وسيعود بالنفع على ميزان المعاملات الجارية".

وكانت أسعار النفط قد انخفضت، امس الاثنين، بنحو 25%، حيث سجلا الخامان "برنت" والأمريكي أدنى مستوياتهما منذ فبراير 2016، كما سجلا أكبر تراجع بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 17 يناير 1991.

إلا أن أسعار النفط صعدت اليوم الثلاثاء، بنحو 8% معوضة بعض الخسائر التي منيت بها أمس.

وجاء هبوط أسعار الذهب الأسود الاثنين بعدما فشلت دول "أوبك+" الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق على تمديد خفض الإنتاج الحالي أو زيادة تخفيضات الإنتاج الحالية، الذي تم اقتراحه لمواجهة التداعيات الاقتصادية من انتشار فيروس كورونا.

ورفضت موسكو مقترحا بزيادة إضافية في خفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، ومن جهتها رفضت الرياض تمديد الاتفاق الحالي بالشروط الراهنة.