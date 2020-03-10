الرئيس الصيني يعلن السيطرة "عمليا" على تفشي كورونا

اعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أنه تمت السيطرة عمليا على تفشي فيروس "كورونا" في خوباي بؤرة انتشاره.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إن سلطات بلاده نجحت في السيطرة عمليا على فيروس "كورونا" في بؤرة تفشيه ب‍مقاطعة هوبي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ووصل الرئيس شي جين بينغ وصل إلى مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، في وقت سابق اليوم،‭ ‬وتفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى، وزار العاملين في الخطوط الأمامية مثل‭ ‬العاملين في المجال الطبي.

كما توجه الرئيس الصيني مباشرة إلى مستشفى هوهشنشان لتفقده، وذلك بعد وصوله إلى مدينة ووهان، واطلع على أعمال المستشفى وعلاج المرضى وحماية العاملين الطبيين والبحوث العلمية هناك.

وتعد هذه المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني ووهان منذ بدء ظهور المرض فيها أواخر العام الماضي.