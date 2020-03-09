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عميد "جامعة قم للعلوم الطبية" يعاود مهامه بعد تماثله للشفاء


عاود عميد "جامعة قم للعلوم الطبية"، الدكتور محمد رضا قدير، اليوم الاثنين نشاطه بعد تماثله للشفاء وبرئه من مرض كورونا الذي اصابه قبل اسبوعين.

وكان "الدكتور قدير" قد خضع للحجر الصحي اثر اصابته بفيروس كورنا قبل نحو اسبوعین، ليعاود مهامه اليوم الاثنين بعد ان تمكن من هزيمة هذا الفيروس، وقام بمتابعة الاجراءات المتبعة على صعيد محافظة قم المقدسة لاحتواء هذا المرض والحدّ من انتشاره.

يذكر انه بناء على اخر احصائية صادرة اليوم الاثنين عن وزارة الصحة الايرانية، فقد بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا في ايران 237 شخصا والمصابين 7161 والمتعافين 2391 حالة.

وفي سياق متصل، سجّلت محافظة قم المقدسة 712 حالة اصابة بفيروس كورونا لحد الان.

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