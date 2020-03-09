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السعودية تعلن اكتشاف 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا


أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن اكتشاف 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد.

وأشارت الوزارة في مؤتمر صحفي نقلته قناة "العربية" إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وصلت إلى 15 حالة، 11 منها قدمت لمملكة من الخارج، لافتة الى أن قرار تعطيل الدراسة، مجرد "إجراء وقائي"، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتابعت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في المنشآت التعليمية حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي في المؤتمر الذي نقله التلفزيون السعودي: "نتعامل بشفافية في إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ونعلن أولا بأول عن الحالات الجديدة المكتشفة للإصابات فيروس كورونا".

وأضاف قائلا "جميع الإجراءات المتخذة احترازية، التي تم اتخاذها للتحوط دون منع تفشي فيروس كورونا".

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت فجر اليوم، تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بلغت 15 حالة.

وكانت السعودية، أعلنت، يوم الأحد، أنه تم تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى 9 دول للحد من انتشار فيروس كورونا.

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