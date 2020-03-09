الصحة العالمية: السيطرة على فيروس كورونا ما زالت ممكنة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، أن خطر تحول فيروس "كورونا" إلى وباء صار مرتفعا جدا بعد تفشيه في العديد من البلدان، غير أن السيطرة عليه لا تزال ممكنة.

ونقلت "رويترز" عن غيبريسوس قوله، إن "الاستراتيجية التي يجب اتباعها لوقف التفشي هي احتواء الفيروس والتخفيف من آثاره في نفس الوقت".

وأضاف أن "المنظمة تعتبر أنه من البوادر المشجعة أن تتخذ إيطاليا إجراءات صارمة لاحتواء الفيروس"، معرباً عن "أمله في أن تكون هذه التدابير فعالة في الأيام القادمة".

من جانبخ، أشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن 70 بالمئة من المصابين بفيروس "كورونا" في الصين تماثلوا للشفاء.