الصفحة الدولية

ايران: وفاة امرأة بفيروس جديد قاتل يختلف عن كورونا


افادت لجنة الامن القومي في البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، بأن فيروسا مجهولا قاتلا يختلف عن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر في إحدى المحافظات الإيرانية وتسبب في وفاة امرأة.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني شهروز برزكر، في تصريحات اوردتها وكالة "إيسنا" الإيرانية، إنه بعد اجتماع لأعضاء اللجنة ورئيس البرلمان مع وزير الصحة الإيراني صباح اليوم الاثنين، "ما فهمناه من كلام وزير الصحة اليوم بأن هناك نوعين من فيروس كورونا منتشرين في البلاد، أحدهما فيروس ووهان الصينية والآخر فيروس مجهول المصدر، وأن الفيروس المختلف لم يرحم ممرضة عمرها ۲۵ عاما وقضى عليها فورا ".

وأشار إلى أنه "من المرجح أن يكون الفيروس الآخر نوع من الإرهاب البيولوجي الأمريكي الذي بثته واشنطن في البلاد".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت في وقت سابق، اليوم ارتفاع عدد الوفيات إثر الإصابة ب‍فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 237 حالة والإصابات إلى 7161 مصابا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "ارتفاع عدد المصابين ب‍فيروس كورونا في البلاد إلى 7161 والوفيات إلى 237 وعدد المتعافين وصل إلى 2394"، موضحا أنه تم "تسجيل 43 حالة وفاة و595 إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية".

 

كما أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي، الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب تفشي فيروس "كورونا" في البلاد، مشيرا إلى أن "المدانين باحتكار المواد الطبية سوف يتم محاكمتهم بشكل علني وتصادر المواد المحتكرة لديهم ويتم توزيعها بسرعة على الشعب".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خبير يتوقع وفاة 60 مليون شخص بسبب كورونا
ايران: وفاة امرأة بفيروس جديد قاتل يختلف عن كورونا
كورونا يتراجع.. ارقام متدنية عن عدد الاصابات بالفيروس المستجد
الإمارات تعلن 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
تنصيب رئيسين للجمهورية في أفغانستان!
عمدة نيويورك: عدد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة يمكن أن يصل للمئات
السعودية تعلق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من الغد وحتى إشعار آخر ومصدر يقول ان الامر ليس له علاقة بكورونا
إصابة رئيس أركان الجيش الايطالي بفيروس كورونا
إيطاليا الثانية عالميا بعد الصين من حيث الوفيات والإصابات بفيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في نيويورك إلى 105
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك