كورونا يتراجع.. ارقام متدنية عن عدد الاصابات بالفيروس المستجد

أعلنت حكومتا الصين وكوريا الجنوبية، الاثنين، عن تراجع حالات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، خلال الساعات الماضية، مبينة ان الأرقام الجديدة تمنح آمالا في أن يكون تفشي الفيروس قد تباطأ في الفترة الأخيرة.

وأعلن مسؤولون صينيون، اليوم [9 آذار 2020]، أن بر الصين الرئيسي لم يعلن عن أي حالات إصابة جديدة منقولة محليا بفيروس كورونا خارج إقليم هوبي، الأحد، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في الوقت الذي تم فيه إعلان 36 حالة إصابة جديدة بالفيروس في مدينة ووهان.

ووصل عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 3119 حالة بنهاية يوم الأحد، بارتفاع 22 حالة عن يوم السبت.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن الصين اكتشفت 40 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، بتراجع عن 44 حالة يوم السبت، وهو أدنى عدد منذ أن بدأت السلطات الصحية نشر البيانات المتعلقة بالفيروس على مستوى الصين في 20 كانون الثاني