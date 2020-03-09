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عمدة نيويورك: عدد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة يمكن أن يصل للمئات


حذر عمدة نيويورك، بيل دي بلازيو، من احتمال ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة إلى مئات الحالات خلال الأسابيع المقبلة.

وقال دي بلازيو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، إن حصيلة الإصابات المؤكدة، التي تبلغ حاليا في المدينة 13 حالة، قد تصل أثناء أسبوعين أو 3 أسابيع إلى نقطة 100 حالة أو أكثر.

وأضاف عمدة نيويورك: "هذه الوتيرة ستزداد بسبب الانتشار داخل المجتمع. وفي لحظة ما يمكن أن نواجه حتى مئات حالات الإصابة بالفيروس".

وأمس السبت أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندريو كومو، حالة الطوارئ في كافة أراضيها بسبب انتشار فيروس كورونا.

واليوم ذكر كومو أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في ولاية نيويورك ارتفع إلى 105 حتى الآن.

وأشار كومو إلى وجود 82 حالة إصابة في مقاطعة ويستتشستر، وهي إحدى ضواحي مدينة نيويورك.

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