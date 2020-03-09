السعودية تعلق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من الغد وحتى إشعار آخر ومصدر يقول ان الامر ليس له علاقة بكورونا

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من يوم الاثنين 9 مارس وحتى إشعار آخر فيما علق مصدر مطلع بالقول ان الامر ليس له علاقة بفايروس كورونا وانما هناك شيء سيحصل في البلد

وقالت وزارة التعليم إن قرار تعليق الدراسة يأتي استمرارا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بعد.

وأوضحت الوزارة أن التعليق إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت في بيان أن عودة الدراسة تخضع لتقييم اللجنة المعنية بمواجهة الفيروس.

هذا وقد وجهت الوزارة بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.

وأعلنت ألرياض أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 11 إصابة.

ولكن مصدر مطلع قال ان اغلاق المدارس والجامعات ليس له علاقة بفايروس كورونا وانما له علاقة بما حصل من عملية اعتقال لعدد من الامراء ابرزهم الامير احمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان فضلا عن اعتقال عدد من ضباط الداخلية والجيش من الموالين للامير محمد بن نايف وزير الداخلية الاسبق وولي العهد المقال

واوضح المصدر ان محمد بن سلمان يدبر امرا ولعله سيقوم بخلع ابيه الملك سلمان او ان الاخير سيتنازل لابنه امام الملاْ وبالتالي فان بن سلمان لا يريد ان تكون هناك مشاكل وعراقيل تفسد هذه الامر