تغريدة لمقرب من أجهزة الاستخبارات في أبو ظبي عن الملك السعودي تفجر مواقع التواصل

أشعل حمد المزروعي، الشهير بـ"مغرد بن زايد"، والمعروف بقربه من أجهزة الاستخبارات في أبو ظبي، موقع تويتر بتغريدة غامضة بعد اعتقالات آل سعود الأخيرة.

وكتب "المزروعي" في تغريدة غامضة لكنها تحمل الكثير من الرسائل: "كش ملك".

وجاءت تغريدة "المزروعي" بعد وقت قصير من إعلان اعتقال ولي عهد السعودية المعزول، "محمد بن نايف"، والأمير "أحمد بن عبد العزيز" شقيق الملك سلمان.

وسادت حالة من التكهنات بين أوساط المغردين بسبب ما نشره "المزروعي"؛ حيث فسرها البعض أن محمد بن سلمان أزاح خصومه نهائيًا واستتب الأمر لصالحه لتولي الحكم في السعودية.

ورأى آخرون، أن تغريدة حمد المزروعي، هي إعلان وفاة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وقرب تنصيب محمد بن سلمان؛ ملكًا على البلاد، عقب اعتقال "بن نايف"، و"بن عبد العزيز".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ذكرت أن اعتقال محمد بن نايف، والأمير أحمد بن عبد العزيز جاء بتهمة "الخيانة العظمى"، فيما لم تتضح أي تفاصيل أخرى عن التهم ضدهم.