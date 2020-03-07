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زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم في إيطاليا يعلن إصابته بكورونا


قال زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم في إيطاليا، نيكولا زينجاريتي، اليوم السبت، إنه أثبت إصابته بفيروس كورونا.

ونشر زينجاريتي شريط مصور على "فيسبوك"، قال فيه "أنا أيضا مصاب بفيروس كورونا"، مضيفا أنه عزل في المنزل وأن جميع الأشخاص الذين كان على اتصال بهم في الأيام الأخيرة يتم فحصهم، وأنهم بخير.

وتعد إيطاليا من أكثر الدول التي تضررت من الوباء في أوروبا، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 197 حالة يوم الجمعة.

وأمرت الحكومة هذا الأسبوع بإغلاق المدارس والجامعات ودور السينما والمسارح لمكافحة انتشار الفيروس.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرًا خارج الصين في عشرات الدول، تسبّب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات. وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفا في نحو 33 دولة.

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