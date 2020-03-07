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ظريف: ترامب يشدد العقوبات غير القانونية على إيران لاستنزاف مواردها اللازمة لمكافحة كورونا


أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد العقوبات "غير القانونية" على إيران، مستبدلًا "الإرهاب الاقتصادي بالطبي"، بهدف "استنزاف موارد طهران اللازمة لمكافحة كورونا".

وقال ظريف، في تغريدة على صفحته الرسمية في"تويتر"، اليوم السبت "يعمل ترامب على تشديد العقوبات الأمريكية غير القانونية بشكل ضار بهدف استنزاف موارد إيران اللازمة في مكافحة كوفيد 19 بينما يموت مواطنونا بسبب ذلك".

وأضاف "لم يعد بوسع العالم أن يكون صامتًا، حيث أن الإرهاب الاقتصادي يستبدل به إرهابه الطبي".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 145 حالة وارتفاع عدد الإصابات إلى 5823.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 5823 وعدد الوفيات إلى 145 وعدد المتعافين إلى 1669"، وذلك بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأوضح جهانبور أنه تم "تسجيل 1576 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشار إلى أن "عدد الإصابات في العاصمة طهران بلغ حتى الآن 1539 إصابة فيما ارتفع إجمالي الإصابات في مدينة قم إلى 668".

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