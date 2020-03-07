وزير خارجية بريطانيا يعلق على الحكم ضد حاكم دبي ال مكتوم وجونسون يتصل بمحمد بن زايد

علق وزير خارجية بريطاني،ا دومينيك راب، على الحكم القضائي الذي حملت فيه محكمة بريطانية حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المسؤولية عن اختطاف اثنتين من بناته.

وقال راب، في تصريح صحفي أدلى به من الرياض، ردا على سؤال عن حكم المحكمة: "سننظر إليه بحذر شديد قبل القفز إلى أي استنتاجات"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "تايمز".

وفي هذه الظروف، أجرى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الجمعة، اتصالا مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، حيث اتفق الطرفان على "تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مثل التجارة والاستثمار ومحاربة الإرهاب وكذلك قضايا دولية مثل تغيرات المناخ"، حسب بيان صدر عن الحكومة البريطانية.

من جانبه، أكد الشيخ محمد على حسابه في "تويتر" أنه بحث مع جونسون "العلاقات التاريخية بين البلدين وإمكانات توسيعها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة، وآخر التطورات والمستجدات في المنطقة وسبل ترسيخ أسس الأمن والاستقرار فيها".

وقرر القضاء البريطاني الخميس الماضي بأن حاكم دبي يتحمل المسؤولية عن تدبير اختطاف ابنتيه شمسة (في كامبريدج عام 2000) ولطيفة (في مياه دولية قبالة سواحل الهند عام 2018) وإعادتهما عنوة إلى دبي حيث لا تزالان محتجزتين هناك حتى الآن.

كما أقر القضاء بمسؤولية الشيخ محمد عن إطلاق حملة تخويف بحق زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، وجاء هذا الحكم في إطار نزاع قضائي بين الزوجين السابقين من أجل الوصاية على طفليهما.