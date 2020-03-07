عاجل : السلطات السعودية اعتقال شقيق الملك سلمان ووزير الداخلية بتهمة الخيانة
الصفحة الدولية

السعودية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بـ "فيروس كورونا" قادمتين من العراق وإيران


أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بـ "فيروس كورونا" أحدهما قادمة من إيران والأخرى من العراق.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن الوزارة قولها، إنه "ظهرت إصابتين جديدتين لمواطنتين أحدهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن تواجدها في إيران، وعن مواطنة أخرى قادمة من النجف ب‍العراق عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة ولم تفصح عن ذلك عند المنفذ".

وأضافت أنه "وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة فقد تم فور وصولها للمنفذ نقلها مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري التي أثبتت الإصابة بالفيروس وتم نقلها على إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى".

وأوضحت الوزارة، أن "جميع الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"رويترز": الملك سلمان وقع شخصيا على أمر اعتقال بن نايف وبن عبدالعزيز
تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا" في قطر والكويت
السعودية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بـ "فيروس كورونا" قادمتين من العراق وإيران
الولايات المتحدة تفرض "حجرا صحيا" على الدولارات القادمة من آسيا
ولاية فلوريدا الأميركية تسجل وفاتين بفيروس كورونا
مصابان بكورونا شاركا في مؤتمر حضره مسؤولون أميركيون كبار
السلطات السعودية اعتقال شقيق الملك سلمان ووزير الداخلية بتهمة الخيانة
وزير النفط الإيراني : بعض الدول تخفي حقيقة انتشار كورونا لديها وأمريكا تكذب
ظريف: طهران تبذل قصارى جهدها لعودة الرعايا الإيرانيين العالقين بسبب كورونا إلى البلاد
واشنطن "غاضبة" على "هجوم السفارة" في تونس
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك