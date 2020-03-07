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مصابان بكورونا شاركا في مؤتمر حضره مسؤولون أميركيون كبار


كشفت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية، "آيباك"، أن اثنين من الذين شاركوا بمؤتمرها السنوي الكبير في العاصمة الأميركية واشنطن قبل أيام، كانا مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وحضر الآلاف المؤتمر، الذي عقد في وسط واشنطن بين الأول والثالث من اذار، بمن فيهم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو وعدد كبير من أعضاء الكونغرس.

وقالت اللجنة على تويتر "لقد أكدنا أن اختبارات فيروس كورونا لاثنين على الأقل من المشاركين بالمؤتمر قدِما من نيويورك، جاءت إيجابية".

وبينما طمأنت السلطات الصحية في العاصمة، الحضور بأنه "لا يوجد خطر محدد على من حضروا المؤتمر في هذا الوقت"، حثتهم على "اتباع نصائح الوقاية الراسخة كالبقاء في المنزل في حالة المرض والاتصال مسبقا بالطبيب في حالة الشعور بأعراض".

وأشارت اللجنة إلى أنها "على اتصال دائم" مع السلطات الصحية في ويستشيستر في ولاية نيويورك، ومع العاصمة الفدرالية حول هذا الموضوع.

ونصحت جميع المشاركين في مؤتمرها بالتشاور مع أطبائهم إذا ما كانوا مرضى أو كانت لديهم أسئلة.

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