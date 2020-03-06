الصفحة الدولية

وزير النفط الإيراني : بعض الدول تخفي حقيقة انتشار كورونا لديها وأمريكا تكذب


هاجم وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الجمعة، بعض الدول التي اتهمها بعدم الإفصاح عن الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا الجديد لديها، في الوقت الذي توجه فيه انتقادات للبيانات الإيرانية.

وأعلنت الجمهورية الإسلامية حتى الآن عن إصابة أكثر من 4700 شخص بالفيروس الجديد ووفاة 124 شخصًا، لكن بياناتها كانت محل شك، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

وقال زنغنه للصحفيين قبل اجتماع "أوبك"، اليوم، في فيينا: "أعتقد أننا نعلن ونوضح موقفنا، وبعض الدول لا تقول أي شيء عن وضعها".

رغم أنه ليس من الواضح ما هي الدول التي كان يشير إليها، فإن كلاً من تركيا وكوريا الشمالية تخضعان للتدقيق لادعائهما أنهما لم تسجلا أي حالات.

وانتقد الوزير الإيراني أيضًا الولايات المتحدة، حيث قال إن العقوبات الأوسع نطاقًا المفروضة على السلع والخدمات الإيرانية تمنع البلاد من الوصول إلى الغذاء والدواء الحيويين لمواطنيها.

وأضاف أن إيران "لم تتلق أي مساعدة مهمة من أي بلد"، واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "بالكذب". أخبر بومبيو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة قدمت عروضا للمساعدة الإنسانية إلى إيران لاحتواء المرض.

وتابع زنغنه: "الغذاء والنفط والمنتجات النفطية والبتروكيماويات والحديد والنحاس - كلها تخضع للعقوبة. بأي أموال يمكننا شراء الطعام والدواء للشعب الإيراني".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير النفط الإيراني : بعض الدول تخفي حقيقة انتشار كورونا لديها وأمريكا تكذب
ظريف: طهران تبذل قصارى جهدها لعودة الرعايا الإيرانيين العالقين بسبب كورونا إلى البلاد
واشنطن "غاضبة" على "هجوم السفارة" في تونس
ترامب: طالبان قد تستعيد الحكم في أفغانستان
وزيرة الصحة المصرية تخضع للحجر الصحي بعد عودتها من الصين
اكتشاف 12 حالة جديدة لفيروس كورونا في مصر على متن باخرة في النيل
تفجير انتحاري أمام السفارة الأمريكية في العاصمة تونس
عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم يتجاوز 100 ألف شخص
روسيا تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا اغلبها في موسكو
السعودية تعيد فتح الحرمين بعد إغلاقهما مؤقتا لتعقيمهما
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك