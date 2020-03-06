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ظريف: طهران تبذل قصارى جهدها لعودة الرعايا الإيرانيين العالقين بسبب كورونا إلى البلاد


قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده تبذل قصارى جهدها لعودة الرعايا الإيرانيين إلى بلادهم بشكل آمن، مؤكدا أن إلغاء عدد من الرحلات الجوية بسبب تفشي كورونا خلق مشاكل لبعض الرعايا.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية"إرنا"، فإن الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية، أفادت أن وزير الخارجية دعا في تغريدة له اليوم الجمعة، "جميع الدول وشركات الطيران الأجنبية، المساعدة على عودة الرعايا الإيرانيين العالقين إلى أرض الوطن وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وكان رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية "كيانوش جهانبور" أكد، اليوم الجمعة،  ارتفاع عدد الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 124 حالة والمصابين 4 آلاف و747، فيما بلغ عدد المتعافين 913 شخصا.

وأمس الخميس، أعلنت إيران تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس لنهاية العام الفارسي الجاري وإيقاف جميع الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

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