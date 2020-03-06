ترامب: طالبان قد تستعيد الحكم في أفغانستان

طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، احتمالية استعادة عناصر حركة "طالبان" الحكم، بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

ونقلت "سكاي نيوز" عن ترامب قوله، إن "هناك احتمال باستعادة عناصر حركة طالبان الحكم، بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان".

وأضاف أنه "لا يُفترض أن يحدث ذلك، لكن هذا احتمال".

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة طالبان، الأسبوع الماضي، مما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.