روسيا تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا اغلبها في موسكو

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في أراضي روسيا، منها 5 في العاصمة موسكو، ليصل العدد العام للمصابين في البلاد إلى 10 أشخاص.

وقال المركز الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان، إنه "تم خلال الساعات الـ24 الماضية رصد 6 حالات جديدة للإصابة ب‍فيروس كورونا لدى المواطنين الروس، بينها حالة واحدة في نيجني نوفغورود و5 حالات في موسكو".

وأضاف المركز أن "نتائج الفحوصات والتحقيقات الطبية حددت أن كل المواطنين الروس المصابين بالفيروس زاروا إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين، وتم نقل جميعهم إلى المستشفيات حيث وضعوا في الحجر الصحي"

وأوضح أن "العدد العام للحالات المسجلة للمصابين ب‍فيروس كورونا في الأراضي الروسية وصل حتى الآن إلى 10 أشخاص"، مبيناً أن " سبعة منهم هم مواطنون روس، واثنان من الصين، فيما يحمل مصاب آخر الجنسية الإيطالية".

وشدد المركز الروسي على أن "جميع الأشخاص الذين كانوا على احتكاك مع المصابين يخضعون حاليا لمراقبة طبية ضرورية".