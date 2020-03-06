الصفحة الدولية

18 مصابا في هجوم على احتفالية يحضرها زعماء سياسيون في كابل


أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الجمعة، أن 18 شخصا أصيبوا، في الهجوم على احتفالية في كابول، كانو يحضرها زعماء سياسون من بينهم المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله.

وذكرت مصادر أمنية أن عبد الله تمكن من مغادرة موقع الاحتفالية دون أن يصاب بأي أذى.

وقال فريدون كوازون، المتحدث باسم عبد الله، إن "الهجوم بدأ بصوت مرتفع يبدو أن صاروخ سقط في المنطقة، عبد الله وبعض السياسيون الآخرون غادروا دون أن يتعرضوا لأي أذى".

وعرضت قناة "طلوع" الأفغانية لقطات حية لأشخاص يركضون بحثا عن حماية أثناء سماع إطلاق النار.

وقال المتحدثة باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، إنه تم إرسال قوات شرطة خاصة إلى المنطقة.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم أو ما إذا كانت هناك إصابات.

من جانبه، أدان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الهجوم على الاحتفالية مؤكد أنه "جريمة ضد الإنسانية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اكتشاف 12 حالة جديدة لفيروس كورونا في مصر على متن باخرة في النيل
تفجير انتحاري أمام السفارة الأمريكية في العاصمة تونس
عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم يتجاوز 100 ألف شخص
روسيا تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا اغلبها في موسكو
السعودية تعيد فتح الحرمين بعد إغلاقهما مؤقتا لتعقيمهما
18 مصابا في هجوم على احتفالية يحضرها زعماء سياسيون في كابل
إصابة نائب وموظف بالبرلمان الفرنسي بفيروس "كورونا"
"الغارديان" تكشف جوانب مثيرة عن وباء كورونا
فرض حالة التأهب القصوى في موسكو بسبب "كورونا"
مصر تعلن اكتشاف أول حالة إصابة لمواطن مصري بفيروس كورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك