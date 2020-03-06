إصابة نائب وموظف بالبرلمان الفرنسي بفيروس "كورونا"

أعلنت رئاسة الجمعية الوطنية في فرنسا، الجمعة، عن إصابة نائب عن حزب "الجمهوريين" وموظف بالبرلمان بفيروس "كورونا" المستجد، فيما يشتبه بإصابة ثالثة.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الجمعية الوطنية قوله، في بيان رسمي، إن "الفحوصات الطبية أظهرت أن نائباً في البرلمان عن حزب الجمهوريين يحمل فيروس كورونا، بالإضافة لموظف يعمل داخل الجمعية الوطنية فيما زال موظف آخر يخضع للفحوصات للاشتباه بحمله للفيروس"، مشيرا الى أن "حالة النائب الصحية بخطر".

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 423 حالة إصابة بفيروس كورونا، و وفاة 7 أخرين .

كما قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن 84 شخصا مصاباً بفيروس كورونا توفوا خلال خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن بلاده تسير نحو وباء "لا يرحم" وسط ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الى 7 والإصابات الى 423 بعد تسجيل 138 حالة جديدة امس الخميس.