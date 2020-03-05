فرض حالة التأهب القصوى في موسكو بسبب "كورونا"

وقّع عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، مرسوما يفرض حالة التأهب القصوى بسبب تهديد انتشار عدوى فيروس كورونا في العاصمة الروسية.

ووفقا للمرسوم الذي تم نشره على موقع بلدية موسكو الإلكتروني، فإنه يجب على كل المواطنين الذين زاروا البلدان والأماكن التي يوجد فيها حالات إصابة بفيروس كورونا الإبلاغ عن عودتهم إلى روسيا.

وجاء في المرسوم: "يلزم المواطنون القادمون من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا والجمهورية الإيطالية وجمهورية إيران الإسلامية وفرنسا وألمانيا وأسبانيا، بالإضافة إلى دول أخرى يوجد فيها إصابات بفيروس كورونا... بالحجر الصحي الذاتي المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ العودة إلى روسيا".

كما أصدر العمدة تعليماته لنائبه المسؤول عن العمران والبناء، أندريه بوشاريف، للعمل على إنشاء مبنى لمكافحة العدوى الفيروسية من هياكل خرسانية جاهزة.

وأشار، في وقت لاحق، إلى أنه من المستحيل إغلاق الحدود كليا، ولم يستبعد تسجيل حالات جديدة للفيروس في موسكو.

وقال: "يسافر آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم إلى موسكو كل يوم، حيث تعد موسكو محور التنقل في البلاد، ويمر نصف جميع ركاب النقل الجوي والسكك الحديدية عبرها".

وأكد أن انتشار فيروس كورونا في العاصمة قد تم تجنبه حتى الآن بفضل الجهود التي بذلتها الخدمة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك.