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مصر تنفذ حكم الاعدام بأخطر ارهابيي المنطقة


أعلن المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، الأربعاء، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية عدة.

وكتب المتحدث على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا إنه "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي".

وفي مطلع فبراير/ شباط، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق 37 متهما إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، من بينهم عشماوي، في القضية التي تعرف باسم "أنصار بيت المقدس".

وعشماوي مصنف ضمن أخطر الإرهابيين في المنطقة، وألقي القبض عليه في ليبيا في أكتوبر 2018، ليتم تسليمه إلى السلطات المصرية في مايو 2019، ومنذ هذا الوقت بدأت رحلته مع المحاكم في عشرات الجرائم الضالع فيها.

وفي نوفمبر 2019، قضت محكمة عسكرية مصرية بإعدام عشماوي، بعد إدانته في قضايا عدة منها "قضية الفرافرة" التي قتل فيها 16 عسكريا مصريا، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم. 

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مصر تنفذ حكم الاعدام بأخطر ارهابيي المنطقة
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