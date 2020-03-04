بايدن يفاجئ ساندرز.. وبلومبيرغ يعيد تقييم حملته

سجل نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، سلسلة انتصارات كبيرة في الانتخابات التمهديدية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشحه الرئاسي، متقدما على أقرب منافسيه الديمقراطيين بيرني ساندرز في يوم الثلاثاء الكبير الذي يشمل 14 ولاية.

فقد أفادت وسائل إعلام أميركية بفوز نائب الرئيس الأميركي الأسبق بولايات ماستيوستس وتينيسي وأوكلاهوما وفيرجينيا وآركنسا، تضاف إلى ثلاث ولايات فاز فيها سابقا هي فيرجينيا ونورث كارولينا وألاباما، مقابل ثلاث ولايات لساندرز هما فيرمونت وكولورادو ويوتا، في الوقت الذي قرر عمدة نيويوروك السابق مايكل بلومبيرغ إعادة تقييم حملته.

وتتجه الأنظار الآن إلى بقية الولايات، خصوصا كاليفورنيا وتكساس الغنيتين جدا بأعداد المندوبين.

وحسب الاستطلاعات فقد فاز بايدن حتى الآن بأصوات 99 من المندوبين في 10 ولايات، مقابل 49 لساندر، بلومبيرغ 7، اليزابيث وارن 4، وتولسي غابارد مندوبا واحدا.

وتمثل هذه النتائج فوزا كبيرا لبايدن في مواجهة بقية المرشحين الديمقراطيين، فقبل أسبوع فقط كانت حملة بايدن الانتخابية على وشك الانهيار بعد العروض الضعيفة في أول ثلاث مسابقات ترشيح في أيوا ونيو هامشير ونيفادا.