مكالمة من أجل صفحة جديدة.. ترامب يهاتف رئيس المكتب السياسي لطالبان

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثة هاتفية مع رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادار، بعد أيام من توقيع الجانبين اتفاقا في الدوحة من أجل إحلال السلام بأفغانستان.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض الثلاثاء إن المحادثة كانت جيدة جدا، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على نبذ العنف.

من جهته، قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد عبر "تويتر" إن "رئيس الولايات المتحدة ترامب أجرى محادثة هاتفية مع النائب السياسي للإمارة الإسلامية الموقر الملا برادار أخوند".

وأضاف مجاهد في تصريحات أخرى نقلتها وكالة "رويترز" أن المحادثة استمرت أكثر من ثلاثين دقيقة، وقال إن الملا برادار أبلغ الرئيس الأميركي بأنه إذا احترمت الولايات المتحدة اتفاق السلام مع الحركة، فستكون لدى الطرفين علاقات ثنائية إيجابية في المستقبل.

ونقل عن ترامب قوله للملا برادار إنه سعيد بالتحدث إليه، "ويعلم أنه يقاتل من أجل أرضه"، مضيفا أن الرئيس الأميركي أبلغه بأن انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان يصبّ في مصلحة الجميع.

ووفقا للمتحدث، فإن ترامب قال للملا برادار -الذي يشغل أيضا منصب نائب زعيم طالبان للشؤون السياسية- إنه سيطلب من وزير خارجيته مايك بومبيو الاتصال بالرئيس الأفغاني أشرف غني لتذليل العقبات أمام الحوار الأفغاني.