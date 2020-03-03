19 قتيلاً وعشرات الجرحى والمفقودين حصيلة إعصار ضرب الولايات المتحدة

أعلن مسؤولون في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، أن 19 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب العشرات نتيجة إعصار ضرب الولاية وخلف أضرارا كبيرة في المنطقة.

وقالت المسؤولة في إدارة الطوارئ في تينيسي ميليسا هاكس: "سجلنا وفيات في أربع مناطق من الولاية الواقعة في الجنوب الشرقي من البلاد".

من جهته، كتب رئيس بلدية ناشفيل جون كوبر على "تويتر": "ناشفيل تعاني ومجتمعنا يتألم"، مشيرا إلى أن 50 ألف وحدة سكنية قطعت عنها الكهرباء، وأن هناك "مفقودين".