قطر تعلن اكتشاف أربع إصابات جديدة بـ "فيروس كورونا"

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الاثنين، عن اكتشاف أربع إصابات جديدة بـ "فيروس كورونا" لأشخاص تم إجلائهم من إيران.

ونقلت صحيفة "الوطن القطرية" عن الوزارة قولها في بيان، إن "الفحوصات الطبية قد كشفت عن أربع إصابات جديدة ب‍فيروس كورونا (كوفيد2019) في دولة قطر تعود لمواطنين قطريين واثنتين من العمالة المنزلية كانتا بصحبتهما في السفر، ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 شباط الماضي، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى سبع حالات حتى الآن".

وأضاف البيان، أنه "تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهم في حالة صحية مستقرة"، مبيناً ان "المصابين لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم، ولا تزال مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر منخفضة للغاية".

وأوضح، أن "الحالات الثلاث الأولى التي تم تشخيصها والإعلان عنها مؤخرا يتمتعون بوضع صحي مستقر، وهم يخضعون للعلاج في مركز الأمراض الانتقالية"، مضيفاً أن " الوزارة تواصل مراقبة من تم إخضاعهم للحجر الصحي في حال ظهور أي أعراض عليهم".

وأشار إلى أن "الوزارة اتخذت كافة التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك عن طريق اخضاع جميع المسافرين القادمين من المناطق التي يسري فيها الفيروس للحجر الصحي فور وصولهم للبلاد، وتواصل الوزارة مراقبة من تم إخضاعهم للحجر الصحي للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم".