تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ترامب والرئيس الأفغاني بعد توقيع اتفاق السلام

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن ثقته في اتخاذ أفغانستان خطوات ضمن عملية السلام التي أعلن عنها بالأمس بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، والتي يفترض أن تفضي لمفاوضات بين الأطراف الأفغانية.

وقال متحدث الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي، عبر "تويتر"، إن "الرئيس أشرف غني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي اليوم، حيث هنأ ترامب غني بمناسبة تطورات الأمس فيما يتصل بعملية السلام الناشئة، معربا عن ثقته في قدرة قيادة الحكومة الأفغانية والدولة على قيادة الخطوات التالية".

ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية، أمس السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا لوقف أعمال العنف وإحلال السلام في البلاد.

ووقع الاتفاق عن طالبان رئيس مكتبها السياسي الملا عبد الغني برادر، وعن الولايات المتحدة مبعوثها للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد.

وأكد غني أن الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة الأمريكية الذي أفضى لتخفيض وتيرة العنف منذ أيام، سيقود لاتفاق بين كابول وطالبان قريبًا، مؤكدا أنه سيعمل مع الشركاء الدوليين لتطبيق بنود الاتفاق.

وينص الاتفاق على أن تتعهد طالبان بقطع العلاقات مع تنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ومواصلة الحرب على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان خلال 14 شهرا.

كما وينص على تقليص الولايات المتحدة وحلفائها والتحالف لقواتهم إلى 8600 فرد خلال 135 يوما "بشكل متناسب"، فضلا عن سحب الولايات المتحدة، وحلفائها والتحالف لكافة قواتهم من 5 قواعد عسكرية. كما يتم الانسحاب الأجنبي بشكل كامل من أفغانستان بمرور التسعة أشهر ونصف المتبقية.

كما يضمن الاتفاق عدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد أمن الولايات المتحدة وحلفائها، ووضع الوقف الدائم والشامل لإطلاق النار ضمن أجندة المفاوضات بين الأطراف الأفغانية.

ويأتي الاتفاق عقب تهدئة دامت 7 أيام أعلنتها واشنطن وطالبان، وانتهت الجمعة.

ولفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقت سابق، إلى أنه، إذا التزمت حركة طالبان والحكومة الأفغانية بالاتفاق فسيكون ذلك طريقاً لإنهاء الحرب وإعادة القوات الأمريكية إلى الولايات المتحدة.

ومن شأن الاتفاق أن ينهي أطول حرب شهدتها أفغانستان لأكثر من 18 عاما، راح ضحيتها آلاف المدنيين بفعل الصراع بين طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى.

وبحسب تقارير إخبارية وأممية، تسيطر طالبان على نحو 59 وحدة إدارية من إجمالي 407 وحدات تتشكل منها أفغانستان.